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Российские десантники сбили разведывательный дрон в Херсонской области

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Боевой расчет зенитной установки ЗУ-23−2 российских десантников группировки «Днепр» сбил разведывательный беспилотник западного производства в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«На левом берегу Днепра подразделения крылатой пехоты от ударов с воздуха прикрывают расчеты 23-мм зенитных установок ЗУ-23−2. В ходе дежурства был обнаружен вражеский разведывательный беспилотник самолетного типа, который приближался к позициям ВДВ для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что после обнаружения воздушных целей расчет ЗУ-23−2 открыл прицельный огонь из установки по вражескому беспилотнику, не позволив БПЛА долететь до российских позиций.

«Чаще всего разведывательные дроны летают в “серое” время суток и ближе к закату, зачастую они, барражируя, корректируют огонь артиллерии, поэтому расчеты зенитных установок дежурят круглосуточно и самостоятельно стреляют по ним», — сказал командир взвода с позывным «Филин».

Подразделения противовоздушной обороны российских десантников из состава группировки войск «Днепр» постоянно, днём и ночью, несут боевое дежурство.

За время проведения специальной военной операции расчеты средств ПВО российских десантников сбили не один десяток различных украинских БПЛА.