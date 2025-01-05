Российские десантники сбили разведывательный дрон в Херсонской области

«Чаще всего разведывательные дроны летают в “серое” время суток и ближе к закату, зачастую они, барражируя, корректируют огонь артиллерии, поэтому расчеты зенитных установок дежурят круглосуточно и самостоятельно стреляют по ним», — сказал командир взвода с позывным «Филин».