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Ремонтники группы «Центр» создают багги для штурмовиков

ЛУГАНСК, 5 янв — РИА Новости. Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск «Центр» создают багги для штурмовых подразделений, выполняющих боевые задачи на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие ремонтных подразделений группировки войск “Центр” создают автомобили типа багги для штурмовых подразделений, выполняющих боевые задачи на красноармейском направлении специальной военной операции», — сообщили в оборонном ведомстве.

Минобороны уточняет, что специалисты используют детали от списанных автомобилей, раму собирают из стальной профтрубы и устанавливают на нее двигатель, трансмиссию и подвеску. От автомобиля-донора багги достается руль, сидения, педали и приборная панель. Для защиты военнослужащих от осколков и пуль на багги навариваются листы металла.

«Здесь у нас идет производство на базе ГАЗ-66. Доработка, улучшения по запросам штурмовых подразделений. То есть по их запросам делаем автомобиль жестче, лучше. Уходим от стандартной кабины. То есть база одна, а вмещение личного состава, грузоподъемность доработаны», — рассказал водитель-сварщик, младший сержант Сергей Пустарнаков.