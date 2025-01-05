Ремонтники группы «Центр» создают багги для штурмовиков

Минобороны уточняет, что специалисты используют детали от списанных автомобилей, раму собирают из стальной профтрубы и устанавливают на нее двигатель, трансмиссию и подвеску. От автомобиля-донора багги достается руль, сидения, педали и приборная панель. Для защиты военнослужащих от осколков и пуль на багги навариваются листы металла.