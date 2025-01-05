Ремонтники группы «Центр» создают багги для штурмовиков

«Военнослужащие ремонтных подразделений группировки войск “Центр” создают автомобили типа багги для штурмовых подразделений, выполняющих боевые задачи на красноармейском направлении специальной военной операции», — сообщили в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что специалисты используют детали от списанных автомобилей, раму собирают из стальной профтрубы и устанавливают на нее двигатель, трансмиссию и подвеску. От автомобиля-донора багги достается руль, сидения, педали и приборная панель. Для защиты военнослужащих от осколков и пуль на багги навариваются листы металла.
«Здесь у нас идет производство на базе ГАЗ-66. Доработка, улучшения по запросам штурмовых подразделений. То есть по их запросам делаем автомобиль жестче, лучше. Уходим от стандартной кабины. То есть база одна, а вмещение личного состава, грузоподъемность доработаны», — рассказал водитель-сварщик, младший сержант Сергей Пустарнаков.