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ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области с помощью БПЛА

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. ВСУ с помощью беспилотников атаковали еще три населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ с помощью беспилотников ударили еще по трем населенным пунктам нашей области. Предварительно, пострадавших нет. В городе Грайворон на территорию социального объекта с беспилотника сброшено взрывное устройство — в здании повреждено остекление», — написал Гладков.

По его данным, в селе Гора-Подол Грайворонского округа беспилотник сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома, в одной квартире выбило окна. В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа из-за сброса взрывного устройства с БПЛА загорелись два автомобиля и пристройка к дому, выбиты окна в трех частных домах и повреждены еще две машины.