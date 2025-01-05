ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области с помощью БПЛА

«ВСУ с помощью беспилотников ударили еще по трем населенным пунктам нашей области. Предварительно, пострадавших нет. В городе Грайворон на территорию социального объекта с беспилотника сброшено взрывное устройство — в здании повреждено остекление», — написал Гладков.
По его данным, в селе Гора-Подол Грайворонского округа беспилотник сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома, в одной квартире выбило окна. В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа из-за сброса взрывного устройства с БПЛА загорелись два автомобиля и пристройка к дому, выбиты окна в трех частных домах и повреждены еще две машины.