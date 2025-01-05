В Ростовской области уничтожены 37 БПЛА — повреждены дома и машины

Атака БПЛА началась около 01:00, тогда же в Таганроге объявили воздушную тревогу. Сейчас на улицах остаются опасные обломки летательных аппаратов, их обезвреживают саперы — предупредила глава приморского города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. Она также написала о том, что упавший БПЛА повредил электрический столб, его работу восстанавливают энергетики.