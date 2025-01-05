Глава Таганрога Светлана Камбулова обратилась к жителям после атаки БПЛА. О ситуации она написала в своём ТГ-канале.
Она подчеркнула, что обошлось без жертв. Однако есть повреждения имущества: пострадали хозпостройки, кровля нескольких домов, а также автомобиль. Кроме того, нарушено электроснабжение из-за обломка, попавшего в электрический столб. Однако аварийные бригады уже работают над устранением неисправности.
«Никто из жителей города не пострадал — это самое главное! Нашим военным спасибо за работу, таганрожцам за понимание и терпение», — написала Светлана Камбулова.
Сейчас оперативные службы продолжают работу по обезвреживанию упавших обломков вражеских дронов.
А ранее мы сообщали, что 37 БПЛА было сбито над Ростовской областью в ночь на 5 января.