Глава Таганрога Светлана Камбулова обратилась к жителям после атаки БПЛА

Она подчеркнула, что обошлось без жертв. Однако есть повреждения имущества: пострадали хозпостройки, кровля нескольких домов, а также автомобиль. Кроме того, нарушено электроснабжение из-за обломка, попавшего в электрический столб. Однако аварийные бригады уже работают над устранением неисправности.