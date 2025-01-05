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Аэропорт Казани приостановил работу в целях безопасности

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. По информации Минобороны, в ночь на 5 января над территорией России был сбит 61 беспилотник.

Источник: РИА "Новости"

О том, что в казанском аэропорту введены ограничения на прием и отправку рейсов пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в 08:20 мск. «Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны в ночь на 5 января отражали атаку в пяти российских регионах. Больше всего БПЛА было уничтожено над Ростовской и Брянской областями — 37 и 20 соответственно. Атакам также подверглись Воронежская, Белгородская и Орловская области.