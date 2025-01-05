Аэропорт Казани приостановил работу в целях безопасности

О том, что в казанском аэропорту введены ограничения на прием и отправку рейсов пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в 08:20 мск. «Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.