Минобороны: два вражеских дрона сбили в Воронежской области ночью

Опасность атаки БПЛА воронежские власти объявили немногим позднее полуночи. По информации губернатора Александра Гусева, один из атакующих БПЛА ликвидировали на территории одного из районов. Позднее Минобороны сообщило о втором уничтоженном в области дроне. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.
Отбой опасности атаки БПЛА прозвучал в 3 часа 42 минуты. В настоящее время ситуация в Воронежской области спокойная.
Напомним, что 4 января в Воронеже после атаки БПЛА властям пришлось эвакуировать жителей трех домов на улице Иркутской, где упали обломки БПЛА. Позднее специалисты подорвали взрывоопасные части устройств. Для оперативной ликвидации последствий на левом берегу ввели режим ЧС.