Минобороны: два вражеских дрона сбили в Воронежской области ночью

Опасность атаки БПЛА воронежские власти объявили немногим позднее полуночи. По информации губернатора Александра Гусева, один из атакующих БПЛА ликвидировали на территории одного из районов. Позднее Минобороны сообщило о втором уничтоженном в области дроне. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.