Spiegel: ВС РФ близки к цели полностью взять под контроль ДНР и ЛНР

Ранее обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке отметил, что российские войска находятся всего в 7 км от Днепропетровской области. Он писал, что россияне «едва ли встречают сопротивление на земле», их наступление лишь замедляют, но не останавливают «рои украинских дронов-камикадзе». Журналист считает, что боевые действия «уже через несколько недель» могут перекинуться на Днепропетровскую область. По его оценке, это «ужасный сценарий для украинского правительства».