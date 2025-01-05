Spiegel: ВС РФ близки к цели полностью взять под контроль ДНР и ЛНР

Издание пишет, что российские войска обходят с юга Красноармейск (украинское название — Покровск) и «близки к тому, чтобы достигнуть административной границы Днепропетровской области». «Она была избавлена от наземных боев с начала конфликта в 2022 году», — отмечается в материале. Россияне «все ближе к цели взять под фактический контроль» ДНР и ЛНР. Авторы статьи указал на то, что и сам Зеленский признал постоянное продвижение армии РФ.
Ранее обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке отметил, что российские войска находятся всего в 7 км от Днепропетровской области. Он писал, что россияне «едва ли встречают сопротивление на земле», их наступление лишь замедляют, но не останавливают «рои украинских дронов-камикадзе». Журналист считает, что боевые действия «уже через несколько недель» могут перекинуться на Днепропетровскую область. По его оценке, это «ужасный сценарий для украинского правительства».