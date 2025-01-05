ВСУ выпустили по Белгородской области 27 беспилотников за сутки

«В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино и селу Нижнее Берёзово-Второе выпущен один артснаряд в ходе обстрела и нанесены удары 4 беспилотниками, 2 из которых сбиты. В Шебекино в результате атаки беспилотника ранены два мирных жителя. Женщина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног после оказания медицинской помощи отпущена домой на амбулаторное лечение, мужчина с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями головы и рук госпитализирован», — заявил губернатор.