ВСУ потеряли более 410 человек за сутки в зоне группировки «Центр»

В министерстве отметили, что подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение 13 украинским бригадам и одному батальону в Донецкой Народной Республике.
«Отразили 17 контратак формирований ВСУ. Противник потерял более 410 военнослужащих, два танка Leopard производства ФРГ, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, в том числе М113 производства США, три пикапа, 152-мм гаубицу “Мста-Б”, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, — добавили в Минобороны.