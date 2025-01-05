Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли более 410 человек за сутки в зоне группировки «Центр»

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки более 410 человек и два танка Leopard в результате действий Центральной группировки РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

В министерстве отметили, что подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение 13 украинским бригадам и одному батальону в Донецкой Народной Республике.

«Отразили 17 контратак формирований ВСУ. Противник потерял более 410 военнослужащих, два танка Leopard производства ФРГ, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, в том числе М113 производства США, три пикапа, 152-мм гаубицу “Мста-Б”, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, — добавили в Минобороны.