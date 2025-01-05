Бойцы «Севера» уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Харьковском направлении

«Подразделениями группировки войск “Север” на харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Ольховатка, Зарубинка и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад с боеприпасами», — говорится в сводке военного ведомства.