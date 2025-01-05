Более 50 окон повреждено после атаки БПЛА в Левобережном районе Воронежа

Как сообщало РИА «Воронеж», в субботу, 4 января, дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили в областном центре и пригороде не менее пяти украинских беспилотников. Несколько БПЛА упали на территорию жилых домов в Левобережном районе. Специальные службы эвакуировали жителей трех домов на улице Иркутской, причем из одного здания вывели около ста человек. Для оперативного устранения всех последствий в Левобережном районе был введен режим ЧС.