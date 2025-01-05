Более 50 окон повреждено после атаки БПЛА в Левобережном районе Воронежа

В Левобережном районе Воронежа после атаки БПЛА в субботу, 4 января, оказались повреждены более 50 окон. На месте работают специалисты городской дирекции единого заказчика, управы района и управляющей организации. Несколько бригад делают замеры и составляют все необходимые документы, чтобы максимально быстро заказать и восстановить окна, а также провести остекление. Об этом сообщил мэр города Сергей Петрин.
— В некоторые помещения пока попасть не удается, поэтому приняли решение в таких квартирах временно закрывать контур снаружи. Для этого уже вызвали спецтехнику. Важно не допустить нарушение работы системы отопления, — указал Сергей Петрин.
Как сообщало РИА «Воронеж», в субботу, 4 января, дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили в областном центре и пригороде не менее пяти украинских беспилотников. Несколько БПЛА упали на территорию жилых домов в Левобережном районе. Специальные службы эвакуировали жителей трех домов на улице Иркутской, причем из одного здания вывели около ста человек. Для оперативного устранения всех последствий в Левобережном районе был введен режим ЧС.
Позднее стало известно, что взрывотехники произвели подрыв упавшего беспилотника у зданий на улице Димитрова. Пострадавших в результате работ нет. Были повреждены несколько стеклопакетов. К восстановлению окон в ближайшее время приступят городские службы.
Затем два подрыва частей упавших БПЛА провели на улице Иркутской. Никто не пострадал, разрушений нет. Около 22:00 в пресс-службе городской администрации сообщили, что все эвакуированные жители вернулись в свои дома.