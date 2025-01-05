Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбиты три французские управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США. Также уничтожены 174 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
До этого, 15 декабря прошлого года, Минобороны РФ сообщило, что самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в зоне СВО сбили средства ПВО России. Днем ранее, 14 декабря, пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что российские средства ПВО сбили над регионом украинский самолет тактической авиации МиГ-29.
Также 23 ноября Минобороны России поделилось кадрами, как Вооруженные силы (ВС) РФ ударили ОТРК «Искандер» с применением ракеты с кассетной частью и уничтожили боевой украинский самолет МиГ-29 на аэродроме Днепр.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.