Авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 в зоне СВО

До этого, 15 декабря прошлого года, Минобороны РФ сообщило, что самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в зоне СВО сбили средства ПВО России. Днем ранее, 14 декабря, пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что российские средства ПВО сбили над регионом украинский самолет тактической авиации МиГ-29.