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Группировка «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли в зоне действия группировки «Восток» до 150 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку Krab, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Новый Комар, Зеленое Поле и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки противника. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30», — говорится в сообщении ведомства.