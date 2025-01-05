Группировка «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Новый Комар, Зеленое Поле и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки противника. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30», — говорится в сообщении ведомства.