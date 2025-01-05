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Группировка «Днепр» заняла более выгодные рубежи

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 80 боевиков ВСУ, бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и 152 мм орудие Д-20, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух пехотных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Понятовка, Никольское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей, 152 мм гаубицу “Мста-Б” и 152 мм орудие Д-20», — говорится в сообщении российского военного ведомства.