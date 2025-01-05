Группировка «Днепр» заняла более выгодные рубежи

«Подразделения группировки войск “Днепр” заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух пехотных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Понятовка, Никольское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей, 152 мм гаубицу “Мста-Б” и 152 мм орудие Д-20», — говорится в сообщении российского военного ведомства.