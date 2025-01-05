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ВСУ потеряли до 230 человек в зоне группировки «Юг»

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 230 человек в результате действий Южной группировки РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

«Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных, аэромобильной и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Кирово, Дальнее, Орехово-Василевка, Северск, Григоровка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих и пикап», — сказали в Минобороны.