Опасность атаки БПЛА объявили в воронежском регионе днем 5 января

Вражеские дроны зафиксировали рядом с границей Воронежской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
Тревога была объявлена в 12 часов 5 минут. Глава области отметил, что системы ПВО находятся наготове. Воронежцев попросили соблюдать осторожность и следить за сообщениями от властей.
Напомним, что ночью 5 января в области были сбиты два беспилотника, к счастью, обошлось без разрушений и пострадавших. А вот 4 января днем обломки БПЛА повредили несколько квартир на левом берегу. Сейчас власти приступили к их восстановлению.