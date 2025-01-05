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Опасность атаки БПЛА объявили в воронежском регионе днем 5 января

UPD: Отбой опасности объявлен в 12:16.

Вражеские дроны зафиксировали рядом с границей Воронежской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Тревога была объявлена в 12 часов 5 минут. Глава области отметил, что системы ПВО находятся наготове. Воронежцев попросили соблюдать осторожность и следить за сообщениями от властей.

Напомним, что ночью 5 января в области были сбиты два беспилотника, к счастью, обошлось без разрушений и пострадавших. А вот 4 января днем обломки БПЛА повредили несколько квартир на левом берегу. Сейчас власти приступили к их восстановлению.