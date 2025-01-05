Против двух взятых в плен в Курской области военных ВСУ завершили расследование

«Завершено расследование уголовного дела в отношении двух украинских военнослужащих, взятых в плен на территории Курской области. Как установили следователи СК России, за период нахождения Игнатенко и Маслюкова на территории Глушковского и Кореневского районов Курской области указанные лица запугивали местное население, под угрозой применения оружия занимали частные домовладения, запрещали передвигаться гражданскому населению, неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению», — говорится в сообщении.