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Против двух взятых в плен в Курской области военных ВСУ завершили расследование

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Следователи завершили расследование по уголовному делу в отношении двух украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, сообщает СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Завершено расследование уголовного дела в отношении двух украинских военнослужащих, взятых в плен на территории Курской области. Как установили следователи СК России, за период нахождения Игнатенко и Маслюкова на территории Глушковского и Кореневского районов Курской области указанные лица запугивали местное население, под угрозой применения оружия занимали частные домовладения, запрещали передвигаться гражданскому населению, неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению», — говорится в сообщении.

расследование
СК