За сутки в Крыму очистили от мазута более 8 километров берега

Накануне были выявлены два факта незначительного загрязнения на береговой линии. В селе Яковенково в районе Кыз-Аульского маяка работы завершены, там очищено 2,1 км береговой линии. Работы продолжаются на побережье Опукского заповедника. За сутки очищено 8,3 км, остается незначительное загрязнение песчаной местности протяженностью 4,6 км", — говорится в сообщении.
На месте задействованы более 200 человек и 54 единиц техники.
По информации МЧС, в Анапе и Темрюкском районе собрано более 96 тонн загрязненного грунта.
Всего же с момента крушения танкеров «Волганефть», по данным министерства чрезвычайных ситуаций, было обследовано 2 369 километров береговой линии, собрано и вывезено порядка 249 тонн загрязненного грунта, очищено свыше 68,5 километров берега.
Также ведется работа по спасению пострадавших морских птиц: уже более 4,8 тысячи пернатых спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута из танкеров в Керченском проливе, сообщает оперштаб Кубани.
А на восьми пляжах Севастополя в субботу были обнаружены новые мазутные пятна. Ведется работа по очистке побережья, в Севастополе объявлена ЧС местного значения, а в Крыму — режим ЧС регионального уровня.