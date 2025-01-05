За сутки в Крыму очистили от мазута более 8 километров берега

Накануне были выявлены два факта незначительного загрязнения на береговой линии. В селе Яковенково в районе Кыз-Аульского маяка работы завершены, там очищено 2,1 км береговой линии. Работы продолжаются на побережье Опукского заповедника. За сутки очищено 8,3 км, остается незначительное загрязнение песчаной местности протяженностью 4,6 км", — говорится в сообщении.