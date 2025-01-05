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Минобороны сообщило о попытке ВСУ контратаковать на курском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 5 января для остановки наступления российских войск на курском направлении предприняли попытку контратаки, сообщило Минобороны России. Украинские силы пытались пойти в контратаку в районе хутора Бердин, ее проводила штурмовая группа в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом.

Источник: Reuters

«Артиллерией и авиацией группировки войск “Север” нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заявили в министерстве.

По данным ведомства, также нанесено поражение девяти бригадам и пяти соединениям территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Куриловка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Александрия, Леонидово, Никольское, Козачья Локня, Малая Локня, Махновка, Меловая, Старая Сорочина, Новая Сорочина, Русское Поречное и Суджа.