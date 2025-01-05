Минобороны сообщило о попытке ВСУ контратаковать на курском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 5 января для остановки наступления российских войск на курском направлении предприняли попытку контратаки, сообщило Минобороны России. Украинские силы пытались пойти в контратаку в районе хутора Бердин, ее проводила штурмовая группа в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом.