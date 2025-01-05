Над Курской областью сбили украинскую ракету

До этого министерство обороны России сообщило, что украинские войска провели контратаку в Курской области в направлении хутора Бердин, чтобы остановить российское наступление. По данным ведомства, по штурмовой группе ВСУ был нанесен удар артиллерией и авиацией группировки войск «Север».