Украинские силы атаковали тренажерный центр ЗАЭС

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 5 января также сообщал в телеграм-канале, что силы ПВО уничтожили дрон, который пытался атаковать дома в Великой Знаменке в Запорожской области. Беспилотник был подавлен и упал в канаву на улице.