Украинские силы атаковали тренажерный центр ЗАЭС

«Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса “Г” учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — говорится в сообщении станции. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 5 января также сообщал в телеграм-канале, что силы ПВО уничтожили дрон, который пытался атаковать дома в Великой Знаменке в Запорожской области. Беспилотник был подавлен и упал в канаву на улице.