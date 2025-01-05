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Украинские силы атаковали тренажерный центр ЗАЭС

Украинские военные атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщается в телеграм-канале станции.

Источник: РИА "Новости"

«Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса “Г” учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — говорится в сообщении станции. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Администрация станции отметила, что атаки ВСУ нарушают семь принципов обеспечения ядерной безопасности и пять принципов безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 5 января также сообщал в телеграм-канале, что силы ПВО уничтожили дрон, который пытался атаковать дома в Великой Знаменке в Запорожской области. Беспилотник был подавлен и упал в канаву на улице.

ООН