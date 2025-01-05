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Российские войска установили флаг России на окраине Курахово, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Российские войска установили флаг России на западной окраине города Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: РИА "Новости"

Рогов ранее в воскресенье сообщил РИА Новости, что гарнизон ВСУ в Курахово прекратил организованное сопротивление, западные окраины города зачищаются от одиночных группы украинских боевиков. Сам город окружен с нескольких сторон, враг выбит из основной части населенного пункта, последние недели бои шли за промзону в западной части Курахово.

«С фронта пришли хорошие новости. Наши войска водрузили триколор на самой западной окраине Курахово. Трагические времена, когда город был под оккупацией украинских боевиков, навсегда уходят в историю», — сказал Рогов.

Ранее, 2 января, Рогов сообщал РИА Новости, что российские войска установили флаг России над ТЭС в Курахово.

Минобороны РФ в воскресенье сообщало, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям в районах ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих.

Курахово — город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.

Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.