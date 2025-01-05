Российские войска установили флаг России на окраине Курахово, заявил Рогов

Рогов ранее в воскресенье сообщил РИА Новости, что гарнизон ВСУ в Курахово прекратил организованное сопротивление, западные окраины города зачищаются от одиночных группы украинских боевиков. Сам город окружен с нескольких сторон, враг выбит из основной части населенного пункта, последние недели бои шли за промзону в западной части Курахово.