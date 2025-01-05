Российские войска установили флаг России на окраине Курахово, заявил Рогов

Рогов ранее в воскресенье сообщил РИА Новости, что гарнизон ВСУ в Курахово прекратил организованное сопротивление, западные окраины города зачищаются от одиночных группы украинских боевиков. Сам город окружен с нескольких сторон, враг выбит из основной части населенного пункта, последние недели бои шли за промзону в западной части Курахово.
«С фронта пришли хорошие новости. Наши войска водрузили триколор на самой западной окраине Курахово. Трагические времена, когда город был под оккупацией украинских боевиков, навсегда уходят в историю», — сказал Рогов.
Ранее, 2 января, Рогов сообщал РИА Новости, что российские войска установили флаг России над ТЭС в Курахово.
Минобороны РФ в воскресенье сообщало, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям в районах ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих.
Курахово — город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.