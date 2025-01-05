ВС РФ уничтожили FPV-дроном украинский автомобиль в Великой Новоселке ДНР

Ранее, 3 января, военные отряда специального назначения «Вега» группировки войск «Центр» захватили бронетранспортер International MaxxPro и бронеавтомобиль «Козак» ВСУ на красноармейском направлении. Замаскированная техника была обнаружена с помощью беспилотников и наблюдения за передвижениями украинских боевиков. После того как расчет FPV-дронов поразил боевое охранение, координаты места были переданы передовой группе.