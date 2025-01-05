Автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на плотную застройку, попал в поле зрения российских военных и был уничтожен ударом дрона. На кадрах видно, что после прилета машина загорелась.
Ранее, 3 января, военные отряда специального назначения «Вега» группировки войск «Центр» захватили бронетранспортер International MaxxPro и бронеавтомобиль «Козак» ВСУ на красноармейском направлении. Замаскированная техника была обнаружена с помощью беспилотников и наблюдения за передвижениями украинских боевиков. После того как расчет FPV-дронов поразил боевое охранение, координаты места были переданы передовой группе.
30 декабря прошлого года британский военный аналитик Александр Меркурис предрек скорую потерю ВСУ Великой Новоселки в ДНР. По его прогнозу это должно произойти в начале января.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.