Отдали жизнь за Родину: троих бойцов СВО похоронили в Керчи

Петрос Овсепян родился в Керчи, учился сначала в школе № 5, а затем — в техникуме сферы обслуживания на повара и работал по специальности.
«В июле Петрос Юрьевич отправился на СВО. Погиб наш земляк, выполняя свой воинский долг в ДНР», — гласит Telegram-канал администрации.
Александр Горючкин родился в Хабаровском крае, там же окончил школу и учился в Амурском Государственном педагогическом университете, после работал в сети магазинов техники.
«Любил и часто бывал с родителями в Керчи, куда хотел перебраться со своей семьей», — рассказывают о герое в горадминистрации.
В августе прошлого года Александр Романович подписал контракт и вступил в ряды Российской армии добровольцем, дослужился до ефрейтора. Был оператором связи и средств РЭБ. Погиб Александр 25 ноября 2024 г. в Луганской Народной Республике при выполнении задач.
Анатолий Анатольевич Кураленков — коренной керчанин. Он родился в городе у моря и окончил здесь школу № 13, а после поступил в училище № 40, которое окончил в 2003 году. Трудовую деятельность связал с судоремонтным заводом.
Анатолий Кураленков погиб в ДНР, исполняя свой воинский долг.
«Наши защитники были верны присяге и своей стране. Память об их мужестве сохранится в сердцах керчан», — резюмируют в некрологе.