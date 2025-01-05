В Пермском крае похоронили 21-летнего Сергея Кондратьева, погибшего на СВО

Похороны жителя Красновишерского округа Сергея Кондратьева, героически погибшего на СВО в возрасте 21 года прошли 5 января, рассказали в местной администрации.
«Молодой человек воевал за свободу и независимость нашей Родины и скончался 15 октября 2024 года при исполнении обязанностей военной службы», — говорится в сообщении местных властей.
Администрация Красновишерского округа выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего бойца.
«Светлая память герою», «Ты сделал всё, что мог!», — пишут местные жители в комментариях в скорбному сообщению.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о погибшем в зоне СВО водителе-санитаре из Верещагино Пермского края Александре Монше. Он погиб 15 октября. Друзья и родные проводили Александра в последний путь 5 января. Церемония прощания состоялась в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».