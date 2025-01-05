В Пермском крае похоронили 21-летнего Сергея Кондратьева, погибшего на СВО

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о погибшем в зоне СВО водителе-санитаре из Верещагино Пермского края Александре Монше. Он погиб 15 октября. Друзья и родные проводили Александра в последний путь 5 января. Церемония прощания состоялась в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».