За час до публикации Александра Хинштейна Минобороны сообщило об отражении контратак ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области. По информации министерства, российская армия нанесла штурмовой группе поражение. Было уничтожено два танка и семь боевых бронированных машин.