Хинштейн призвал доверять только официальным данным о ситуации на фронте

«Считаю неправильным и даже недопустимым, когда гражданские власти комментируют действия вооруженных сил и оценивают ситуацию на фронте. Вся информация размещается на официальных ресурсах Минобороны России. Призываю жителей доверять только официальным источникам», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
За час до публикации Александра Хинштейна Минобороны сообщило об отражении контратак ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области. По информации министерства, российская армия нанесла штурмовой группе поражение. Было уничтожено два танка и семь боевых бронированных машин.
Александр Хинштейн уже высказывался о том, что информировать население о работе российских военнослужащих должны только силовые структуры. Представителей власти, которые «хотят почувствовать себя военными стратегами», врио губернатора призвал «надеть погоны» и вступить в ряды вооруженных сил РФ.