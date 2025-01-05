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Хинштейн призвал доверять только официальным данным о ситуации на фронте

На фоне контратак ВСУ в Курской области врио губернатора региона Александр Хинштейн вновь заявил, что информацию о ситуации на фронте следует получать только из официальных источников. Он назвал недопустимым, когда гражданские власти комментируют действия российской армии.

Источник: РИА "Новости"

«Считаю неправильным и даже недопустимым, когда гражданские власти комментируют действия вооруженных сил и оценивают ситуацию на фронте. Вся информация размещается на официальных ресурсах Минобороны России. Призываю жителей доверять только официальным источникам», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

За час до публикации Александра Хинштейна Минобороны сообщило об отражении контратак ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области. По информации министерства, российская армия нанесла штурмовой группе поражение. Было уничтожено два танка и семь боевых бронированных машин.

Александр Хинштейн уже высказывался о том, что информировать население о работе российских военнослужащих должны только силовые структуры. Представителей власти, которые «хотят почувствовать себя военными стратегами», врио губернатора призвал «надеть погоны» и вступить в ряды вооруженных сил РФ.