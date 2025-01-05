Украинский беспилотник сбили на подлете к Нововоронежской АЭС

Минувшей ночью украинские диверсанты предприняли очередную атаку на Воронежскую область. Ранее СМИ сообщили, что на этот раз их целью была Нововоронежская АЭС. Один из вражеских дронов был сбит ПВО на подлете к станции. Пострадавших и разрушений нет.