Украинский беспилотник сбили на подлете к Нововоронежской АЭС

Минувшей ночью украинские диверсанты предприняли очередную атаку на Воронежскую область. Ранее СМИ сообщили, что на этот раз их целью была Нововоронежская АЭС. Один из вражеских дронов был сбит ПВО на подлете к станции. Пострадавших и разрушений нет.
В настоящее время Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме, сообщили в администрации станции. В работе все энергоблоки АЭС, которые несут нагрузку 3 753 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационный фон в норме и соответствует естественным природным значениям.