ВСУ атаковали прифронтовые города в Запорожской области

«Гражданская инфраструктура северных районов Запорожской области подвергается атакам с украинской стороны», — написал Тицкий в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, ВСУ атаковали дроном здание Васильевской горбольницы, а позже сбили беспилотник над территорией районной электроподстанции. «В Токмаке была слышна работа противовоздушной обороны. В Энергодаре вблизи Запорожской атомной электростанции зафиксирована атака вражеского беспилотника», — отметил Тицкий.
Он добавил, что три беспилотника противник запустил по вышке сотовой связи, расположенной в селе Днепровка Каменско-Днепровского района. Один взорвался вблизи вышки, два сбиты. Отключения вышки не произошло.
«Во всех случаях жертв и пострадавших нет», — подчеркнул Тицкий.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.