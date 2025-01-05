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ВСУ атаковали прифронтовые города в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками прифронтовые города в Запорожской области, сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий.

Источник: © РИА Новости

«Гражданская инфраструктура северных районов Запорожской области подвергается атакам с украинской стороны», — написал Тицкий в своем Telegram-канале.

В частности, по его словам, ВСУ атаковали дроном здание Васильевской горбольницы, а позже сбили беспилотник над территорией районной электроподстанции. «В Токмаке была слышна работа противовоздушной обороны. В Энергодаре вблизи Запорожской атомной электростанции зафиксирована атака вражеского беспилотника», — отметил Тицкий.

Он добавил, что три беспилотника противник запустил по вышке сотовой связи, расположенной в селе Днепровка Каменско-Днепровского района. Один взорвался вблизи вышки, два сбиты. Отключения вышки не произошло.

«Во всех случаях жертв и пострадавших нет», — подчеркнул Тицкий.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.