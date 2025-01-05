Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Источник: Reuters

По данным ресурса, тревога в Сумской области звучит более трех часов, в Харьковской — свыше трех часов, Днепропетровской — порядка часа. В остальных регионах она была объявлена в промежутке с 21.14 мск по 21.29 мск.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.