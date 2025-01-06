Российские ЗРК уничтожили две ракеты HIMARS на Красноармейском направлении

Военнослужащий добавил, что подразделения ВСУ также активно применяют управляемые авиационные бомбы (УАБ), пояснив, что главная трудность в противодействии такой угрозе — высота. «Самолет противника двигается на очень малых высотах, предельно малых высотах, выходит на кабрирование (маневр с набором высоты — ред), то есть поднимается на высоту определенную, то есть это примерно до 1−1,5 километра, и с поворота сбрасывает управляемую авиационную бомбу», — пояснил Владислав.