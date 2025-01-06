Российские ЗРК уничтожили две ракеты HIMARS на Красноармейском направлении

По его словам, сейчас основным оружием украинской армии остается РСЗО HIMARS — именно из этой установки противник безуспешно пытался атаковать территорию ДНР в новогоднюю ночь.
«В новогоднюю ночь тоже несли боевое дежурство, противник применил два снаряда РСЗО HIMARS, они были успешно уничтожены», — рассказал зенитчик.
Прикрытие воздушного пространства на красноармейском направлении зенитчики ведут круглосуточно, защищают личный состав и технику от угрозы с неба.
Военнослужащий добавил, что подразделения ВСУ также активно применяют управляемые авиационные бомбы (УАБ), пояснив, что главная трудность в противодействии такой угрозе — высота. «Самолет противника двигается на очень малых высотах, предельно малых высотах, выходит на кабрирование (маневр с набором высоты — ред), то есть поднимается на высоту определенную, то есть это примерно до 1−1,5 километра, и с поворота сбрасывает управляемую авиационную бомбу», — пояснил Владислав.
Российские зенитчики группировки войск «Центр» научились уничтожать не только вражеские УАБы. Зенитчики из расчетов «БУК М-3» регулярно ликвидируют дальнобойные ракеты ATACMS производства НАТО, которыми противник пытается атаковать не только позиции военных, но и мирных граждан ДНР.
«ATACMS обнаружить и уничтожить намного сложнее, потому что, соответственно, он идет по другой траектории, у него большая высота и большая скорость», — добавил командир батареи.
По его словам, в последнее время ВСУ все реже пускают в ход дорогостоящие западные ракеты, поэтому и сбивать снаряды РСЗО HIMARS или ракеты ATACMS российским зенитчикам приходится реже. Тем не менее расчеты комплекса «БУК М-3» продолжают безостановочно нести боевое дежурство и держать все воздушное пространство над территорией ДНР под своим контролем.
Российский боец, кроме того, поздравил всех с наступающими рождественскими праздниками. «Хочу пожелать всем счастья, здоровья и мирного неба над головой. Победа будет за нами», — сказал он.