Над Крымом сбили беспилотник

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов: семь БПЛА — над территорией Курской области, по два БПЛА — над территориями Белгородской и Брянской областей и один БПЛА — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95−96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан.