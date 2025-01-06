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Над Крымом сбили беспилотник

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожили силы ПВО над Крымским полуостровом, всего за ночь сбиты 12 БПЛА над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов: семь БПЛА — над территорией Курской области, по два БПЛА — над территориями Белгородской и Брянской областей и один БПЛА — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95−96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан.