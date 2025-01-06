Над Крымом сбили беспилотник

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов: семь БПЛА — над территорией Курской области, по два БПЛА — над территориями Белгородской и Брянской областей и один БПЛА — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.