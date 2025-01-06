В Новосибирске открыто производство пропеллеров для трофейных дронов

«Этих аппаратов на фронте сейчас больше, чем снега. А проблема заключается в том, что пропеллеров к ним нет. В январе КБ “Спектр” выходит на производство пропеллеров для трофейных украинских дронов. Мы готовы ежемесячно производить тысячу комплектов пропеллеров», — поделился он подробностями.