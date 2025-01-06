ВС России взяли под контроль Курахово

«В ходе активных наступательных действий подразделения “Южной” группировки войск полностью освободили город Курахово — наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса», — отметили в ведомстве.
Там объяснили, что город был важным логистическим узлом для ВСУ, поэтому его освобождение существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение украинской группировки на Донецком направлении, лишив киевский режим возможности обстреливать из артиллерии мирные кварталы столицы ДНР.
«В результате профессиональных действий российских войск при освобождении Курахово противник потерял 80% личного состава (более 12 тысяч человек), порядка трех тысяч единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин. За два месяца боевых действий под Курахово ежедневные потери ВСУ в среднем составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что для обороны города противник привлек формирования националистов и иностранных наемников, усилив их артиллерией и танками. Среди них подразделения элитных 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад, а также 5-й тяжелой, 33-й и 157-й механизированных бригад.
Всего для удержания Курахово, по данным Минобороны, командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тысяч военнослужащих.