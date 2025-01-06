Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области

«В Белгородском районе на участке автодороги Красный Октябрь — Чайки дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль. Ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и вывихом плеча попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи бригадой скорой медицинской помощи он будет доставлен в Городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал он.