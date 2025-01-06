Ричмонд
-1°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 6 января. /ТАСС/. Украинские войска атаковали движущийся автомобиль в Белгородской области с помощью дрона, пострадал мужчина.

Источник: Reuters

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе на участке автодороги Красный Октябрь — Чайки дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль. Ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и вывихом плеча попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи бригадой скорой медицинской помощи он будет доставлен в Городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал он.

Глава региона добавил, что автомобиль поврежден, информация о последствиях атаки уточняется.