Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг» составили до 265 военных

«Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пискуновка, Алексеево-Дружковка, Миньковка, Часов Яр, Веролюбовка и Янтарное Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп противника», — сообщили там.
По данным МО РФ, потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина «Козак», пикап, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и три 122-мм гаубицы Д-30.