Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности «Севера»

«Подразделениями группировки войск “Север” на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сводке военного ведомства.