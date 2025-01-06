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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности «Севера»

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сводке военного ведомства.