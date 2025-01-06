ВСУ попытались 5 января атаковать ЗАЭС при помощи восьми дронов

«Киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. 5 января ВСУ предприняли очередную попытку атаки атомной электростанции и города Энергодара Запорожской области восемью ударными беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Средствами противовоздушной обороны все беспилотные летательные аппараты уничтожены. При падении одного из сбитых дронов произошел его взрыв и возгорание на крыше учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме. Персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме.