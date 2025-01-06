ВСУ попытались 5 января атаковать ЗАЭС при помощи восьми дронов

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Украинские войска 5 января совершили попытку атаки на Запорожскую АЭС при помощи восьми дронов самолетного типа, все они были уничтожены средствами ПВО. При падении обломков одного из них возник пожар на на крыше учебно-тренировочного центра станции, сообщили в Минобороны РФ.