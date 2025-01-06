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ВСУ попытались 5 января атаковать ЗАЭС при помощи восьми дронов

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Украинские войска 5 января совершили попытку атаки на Запорожскую АЭС при помощи восьми дронов самолетного типа, все они были уничтожены средствами ПВО. При падении обломков одного из них возник пожар на на крыше учебно-тренировочного центра станции, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. 5 января ВСУ предприняли очередную попытку атаки атомной электростанции и города Энергодара Запорожской области восемью ударными беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Средствами противовоздушной обороны все беспилотные летательные аппараты уничтожены. При падении одного из сбитых дронов произошел его взрыв и возгорание на крыше учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме. Персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме.