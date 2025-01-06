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Силы ПВО РФ за сутки сбили 115 дронов ВСУ

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшие сутки сбили авиационную бомбу Hammer, 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 115 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 39 568 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 258 танков и других боевых бронированных машин, 1 507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 239 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 919 единиц специальной военной автомобильной техники.