Силы ПВО РФ за сутки сбили 115 дронов ВСУ

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 39 568 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 258 танков и других боевых бронированных машин, 1 507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 239 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 919 единиц специальной военной автомобильной техники.