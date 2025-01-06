ВС РФ пресекли попытку контратаки ВСУ в приграничье Курской области

Ранее в этот день в Минобороны РФ рассказали, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанес удар по живой силе, бронетехнике и опорному пункту ВСУ в курском приграничье. Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Все цели были успешно уничтожены.