«Противник предпринял контратаку штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское. Решительными действиями подразделений группировки войск “Север” при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ пресечена», — говорится в сообщении министерства.
Украинским боевикам было нанесено огневое поражение, их основные силы ликвидированы на подступах к хутору Бердин. Уточняется, что ВСУ предприняли тщетную попытку контратаки, чтобы попытаться остановить продолжающееся наступление российских военных в Курской области.
При отражении контратаки украинская армия понесла потери в более чем 150 военных, две боевые машины пехоты (БМП), четыре танка, 16 боевых бронированных машин (ББМ) и инженерную машину заграждения. В течение суток потери Украины в приграничье Курской области составили до 485 боевиков.
За всё время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 49,5 тыс. военных, 216 БМП, 283 танка, 1,5 тыс. ББМ, 341 артиллерийское орудие, 1418 автомобилей, 89 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и большое количество другой техники, в том числе переданной Киеву его западными союзниками.
Ранее в этот день в Минобороны РФ рассказали, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанес удар по живой силе, бронетехнике и опорному пункту ВСУ в курском приграничье. Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Все цели были успешно уничтожены.