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Волгоградская область передала в зону СВО БПЛА и бронеавтомобили

Волгоградская область передала в зону СВО бронеавтомобили «Сармат» и дроны.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 6 янв — РИА Новости. Волгоградская область передала в зону проведения специальной военной операции бронеавтомобили «Сармат» и беспилотники, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.

«Волгоградцы передали в зону СВО бронеавтомобили “Сармат”, а также беспилотники», — говорится в сообщении властей.

Отмечается, что технику перед отправкой осмотрели и протестировали губернатор региона Андрей Бочаров и заместитель командующего войсками Южного военного округа Владимир Кочетков, который находится в Волгограде с рабочим визитом.