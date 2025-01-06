Волгоградская область передала в зону СВО БПЛА и бронеавтомобили

ВОЛГОГРАД, 6 янв — РИА Новости. Волгоградская область передала в зону проведения специальной военной операции бронеавтомобили «Сармат» и беспилотники, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
«Волгоградцы передали в зону СВО бронеавтомобили “Сармат”, а также беспилотники», — говорится в сообщении властей.
Отмечается, что технику перед отправкой осмотрели и протестировали губернатор региона Андрей Бочаров и заместитель командующего войсками Южного военного округа Владимир Кочетков, который находится в Волгограде с рабочим визитом.