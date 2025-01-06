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В Херсоне прогремели взрывы

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал «Общественное».

Источник: AP 2024

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».

Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.