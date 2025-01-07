Патриарх Кирилл освятил нательные кресты для военнослужащих в зоне СВО

По его словам, Путин поздравил Патриарха с Рождеством Христовым и попросил его освятить нательные кресты и иконки, которые были выложены алтаре храма Христа Спасителя.
В ходе беседы президент сообщил патриарху, что передаст эти символы веры командующим группировками войск, выполняющих особо важные задачи по обеспечению безопасности отечества в зоне СВО. «Думаю, что нашим товарищам будет почетно получить эти символы веры, освященные патриархом Московским и Всея Руси в ходе праздничного богослужения в Рождественскую ночь», — процитировал Песков слова президента.
Патриарх Кирилл освятил нательные кресты и иконы в присутствии главы государства.
Путин попросил, чтобы на отдельных звеньях цепочек к крестам были выгравированы инициалы президента РФ, уточнил Песков.