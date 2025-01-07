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Патриарх Кирилл освятил нательные кресты для военнослужащих в зоне СВО

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после рождественского богослужения в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве отправился в храм Христа Спасителя, где патриарх Московский и Всея Руси Кирилл по просьбе главы российского государства освятил нательные кресты и иконки для военнослужащих в зоне СВО, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

По его словам, Путин поздравил Патриарха с Рождеством Христовым и попросил его освятить нательные кресты и иконки, которые были выложены алтаре храма Христа Спасителя.

В ходе беседы президент сообщил патриарху, что передаст эти символы веры командующим группировками войск, выполняющих особо важные задачи по обеспечению безопасности отечества в зоне СВО. «Думаю, что нашим товарищам будет почетно получить эти символы веры, освященные патриархом Московским и Всея Руси в ходе праздничного богослужения в Рождественскую ночь», — процитировал Песков слова президента.

Патриарх Кирилл освятил нательные кресты и иконы в присутствии главы государства.

Путин попросил, чтобы на отдельных звеньях цепочек к крестам были выгравированы инициалы президента РФ, уточнил Песков.

Путин Владимир
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