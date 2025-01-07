Патриарх Кирилл освятил нательные кресты для военнослужащих в зоне СВО

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после рождественского богослужения в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве отправился в храм Христа Спасителя, где патриарх Московский и Всея Руси Кирилл по просьбе главы российского государства освятил нательные кресты и иконки для военнослужащих в зоне СВО, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.