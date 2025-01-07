ТАСС: ВСУ на штурм в Курскую область отправили заключенных

6 января, по данным ведомства, противник предпринял еще одну попытку контратаки в направлении Большого Солдатского. Попытка прорыва ВСУ также была пресечена, основные силы противника уничтожены на подступах к Бердину. Всего за сутки потери ВСУ составили до 485 военнослужащих, 4 сдались в плен.