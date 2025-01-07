ТАСС: ВСУ на штурм в Курскую область отправили заключенных

«В составе 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ свыше 50% — заключенные, в том числе отбывавшие наказание за тяжкие преступления», — сказал собеседник агентства, добавив, что такие показания дали сами пленные, сдавшиеся российским военным.
Как сообщили в Минобороны России, 5 января около 09:00 мск ВСУ предприняли контратаку в направлении хутора Бердин с целью остановить наступление российских войск на курском направлении. Артиллерия и авиация ВС РФ нанесли штурмовой группе поражение.
6 января, по данным ведомства, противник предпринял еще одну попытку контратаки в направлении Большого Солдатского. Попытка прорыва ВСУ также была пресечена, основные силы противника уничтожены на подступах к Бердину. Всего за сутки потери ВСУ составили до 485 военнослужащих, 4 сдались в плен.