В Таганроге ввели режим ЧС для пострадавших при атаке БПЛА домов

Глава Таганрога Светлана Камбулова подписала постановление о введении режима ЧС для домов, пострадавших при атаке БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
— Режим ЧС был согласован после обследования, выполненного специальной комиссией, — говорится в сообщении.
На основании составленных актов планируют «принять решение об оказании материальной помощи». По всем вопросам люди могут обратиться в ГО и ЧС Таганрога.
Напомним, в ночь на 5 января в небе над Ростовской областью силы ПВО уничтожили 37 БПЛА, в том числе в Таганроге, в результате чего оказалось повреждено имущество жителей города. В частности, Светлана Камбулова сообщила о небольших повреждениях крыши, хозпостроек и автомобиля.