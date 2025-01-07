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В Таганроге ввели режим ЧС для пострадавших при атаке БПЛА домов

Соответствующее постановление подписала глава города Светлана Камбулова.

Источник: комментарии в Телеграм-канале Светланы Камбуловой

Глава Таганрога Светлана Камбулова подписала постановление о введении режима ЧС для домов, пострадавших при атаке БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

— Режим ЧС был согласован после обследования, выполненного специальной комиссией, — говорится в сообщении.

На основании составленных актов планируют «принять решение об оказании материальной помощи». По всем вопросам люди могут обратиться в ГО и ЧС Таганрога.

Напомним, в ночь на 5 января в небе над Ростовской областью силы ПВО уничтожили 37 БПЛА, в том числе в Таганроге, в результате чего оказалось повреждено имущество жителей города. В частности, Светлана Камбулова сообщила о небольших повреждениях крыши, хозпостроек и автомобиля.