В Таганроге ввели режим ЧС для пострадавших при атаке БПЛА домов

Напомним, в ночь на 5 января в небе над Ростовской областью силы ПВО уничтожили 37 БПЛА, в том числе в Таганроге, в результате чего оказалось повреждено имущество жителей города. В частности, Светлана Камбулова сообщила о небольших повреждениях крыши, хозпостроек и автомобиля.