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Губернатор Приангарья передал на СВО 11 единиц техники

11 единиц техники передал иркутянам, участвующим в СВО, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Соцсети

Технику накануне Нового года доставили в Ростов — 86 единиц, но на линию боевого соприкосновения передать удалось не все машины.

Внедорожники, в том числе автомобиль «Буран», отправились в 1-ю отдельную гвардейскую мотострелковую «Славянскую» бригаду.

Также губернатор посетил склад, куда приходит вся собранная для бойцов гуманитарная помощь. Волонтёры доставляют посылки, которые привезли 27 декабря.

Жители Приангарья служат в 27 полках, действующих в зоне СВО. С ними взаимодействует руководитель Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Яков Миндрулёв.