Губернатор Приангарья передал на СВО 11 единиц техники

Технику накануне Нового года доставили в Ростов — 86 единиц, но на линию боевого соприкосновения передать удалось не все машины.
Внедорожники, в том числе автомобиль «Буран», отправились в 1-ю отдельную гвардейскую мотострелковую «Славянскую» бригаду.
Также губернатор посетил склад, куда приходит вся собранная для бойцов гуманитарная помощь. Волонтёры доставляют посылки, которые привезли 27 декабря.
Жители Приангарья служат в 27 полках, действующих в зоне СВО. С ними взаимодействует руководитель Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Яков Миндрулёв.