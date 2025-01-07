В Уфе до 700 тысяч рублей выросла единовременная выплата контрактникам.

Единовременная выплата для контрактников из Уфы увеличена до 700 тысяч рублей. Об этом сообщил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев. Ранее сумма составляла 400 тыс. руб.
«Это самая большая цифра среди всех муниципалитетов. Таким образом, общая выплата при заключении контракта в Уфе составит 2,3 млн руб.», — отметил Мавлиев.
Напомним, Башкирия с нового года повысила размер единовременной выплаты мужчинам, подписавшим контракт с министерством обороны России от республики, до 2 млн рублей.
Жители Башкирии, желающие подписать контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218−19−19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248−29−31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Добавим, контрактнику полагается ежемесячная зарплата — от 210 тысяч рублей в месяц. Также бойцам предусмотрено поощрение за особые достижения — захват и уничтожение вражеской техники.
Кроме того, в Уфе участникам СВО предоставят скидки на покупку жилья.
Ранее «Башинформ» сообщал о 40 мерах поддержки участникам СВО и членам их семей и о том, что правительство России подготовило законопроект о дополнительных мерах поддержки участников СВО.