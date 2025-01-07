В Самарской области семь иностранцев пострадали в аварии

Инцидент произошел на трассе Самара — Большая Черниговка, подробности ДТП не уточняются.
После произошедшего у иностранцев диагностировали множественные травмы, среди которых — переломы тазовых костей, позвоночника, сотрясения головного мозга. Состояние граждан Казахстана оценили как средней степени тяжести.
В результате четверых взрослых и двоих детей направили в медучреждения Уральска с помощью карет скорой, еще одного — на транспорте бригады Департамента ЧС.
«С учетом тяжести повреждений и травм в составе бригад для оказания экстренной медпомощи находились детские и взрослые травматологи, хирурги, нейрохирург, реаниматолог, шесть фельдшеров», — сообщается в публикации.
До этого в Петербурге четыре человека пострадали в аварии на Пулковском шоссе, двоих из них вскоре после оказания медицинской помощи отпустили домой, один находится в тяжелом состоянии.