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Средства ПВО за сутки сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS ВСУ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 6 снарядов РСЗО HIMARS и 50 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 618 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 280 танков и других боевых бронированных машин, 1 507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 270 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 29 955 единиц специальной военной автомобильной техники.