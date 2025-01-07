Средства ПВО за сутки сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS ВСУ

В министерстве добавили, что с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 618 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 280 танков и других боевых бронированных машин, 1 507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 270 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 29 955 единиц специальной военной автомобильной техники.