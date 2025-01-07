«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 164 районах», — сказали в министерстве.
ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и складов оружия ВСУ
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. ВС РФ за сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов, складов вооружения, скопления техники формирований ВСУ и наемников в 164 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.