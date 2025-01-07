Ричмонд
-3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и складов оружия ВСУ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. ВС РФ за сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов, складов вооружения, скопления техники формирований ВСУ и наемников в 164 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 164 районах», — сказали в министерстве.